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В Уфе 16 июня дожди и +25°C — когда ждать улучшения

В Уфе 16 июня дожди и +25°C — когда ждать улучшения

22:30, 15 июн 2026

«Башгидромет» предупреждает: 16 июня по всему региону пройдут дожди, а воздух к полудню прогреется до +27°C.

Ночью температура опустится до +12°C…+16°C. Кое-где грянут грозы — с ними придут и сильные порывы ветра, хотя в остальное время ветер будет слабым.

В Уфе ночью — около +15°C и кратковременные дожди. Днём столбик термометра поднимется до +25°C, дождь усилится. По данным «Росгидромета», сильного ветра в столице Башкирии не ожидается.

Сушить зонт рано: дожди в Уфе прекратятся только в среду, 17 июня. Тогда наступит переменная облачность и потеплеет до +26°C.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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