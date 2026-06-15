Мужчины в Башкирии умирают на 10 лет раньше женщин — и сами в этом виноваты
22:43, 15 июн 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров публично обвинил мужчин республики в собственных болезнях и ранней смерти. На оперативном совещании правительства он заявил: разрыв в продолжительности жизни между полами достигает почти 10 лет — и дело не в медицине.
По его словам, никакие кардиоцентры не спасут тех, кто сам себя не бережёт.
Средняя продолжительность жизни в регионе сейчас приближается к 75 годам. Это значит, что башкирские мужчины в среднем не доживают даже до этой отметки — уходят примерно в 70.
Хабиров добавил, что за женщин власти спокойны. А вот за мужчин — очень переживают. Правда, рецепт пока один: как-то донести до народа мысль о профилактике.
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