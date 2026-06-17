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В Уфу идут дожди и похолодание до +13°C

В Уфу идут дожди и похолодание до +13°C

21:56, 17 июн 2026

В четверг на Башкирию обрушится «оранжевый» уровень погодной опасности. Синоптики «Росгидромета» фиксируют: лето в Уфе решило взять паузу — и, кажется, надолго.

18 июня по всему региону ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/с и туман с видимостью менее 500 метров. В самой Уфе ночью +15…+17°C, днём до +26°C — но ненадолго.

Дальше хуже. С пятницы по следующую среду дожди будут идти практически каждый день. Уже 24 июня дневная температура опустится до +20°C, а ночью — до +13°C. Это осенние показатели для середины июня.

Лето в Уфе просуществовало ровно до конца мая. Всё остальное время — уточняйте у синоптиков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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