Путин расширил круг получателей поддержки фонда «Защитники Отечества»

22:09, 17 июн 2026

Путин подписал указ, по которому господдержку через фонд «Защитники Отечества» теперь получат ветераны боевых действий из приграничных регионов — и военнослужащие, ставшие инвалидами, но не оставившие службу.

До указа эти категории в число подопечных фонда не входили. Теперь входят.

Глава Башкирии Радий Хабиров решение поддержал и заверил, что республика продолжит помогать участникам СВО и их семьям.

«Они — главные для нас люди. Эта позиция остаётся неизменной», — сказал Хабиров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Радия Хабирова