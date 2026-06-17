Путин расширил круг получателей поддержки фонда «Защитники Отечества»
22:09, 17 июн 2026
Путин подписал указ, по которому господдержку через фонд «Защитники Отечества» теперь получат ветераны боевых действий из приграничных регионов — и военнослужащие, ставшие инвалидами, но не оставившие службу.
До указа эти категории в число подопечных фонда не входили. Теперь входят.
Глава Башкирии Радий Хабиров решение поддержал и заверил, что республика продолжит помогать участникам СВО и их семьям.
«Они — главные для нас люди. Эта позиция остаётся неизменной», — сказал Хабиров.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Радия Хабирова
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