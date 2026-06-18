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Антициклон возвращает лето в Уфу — прогноз на три дня

Антициклон возвращает лето в Уфу — прогноз на три дня

21:43, 18 июн 2026

Уфа проводит последние дни аномального холода. С воскресенья антициклон выдавит затянувшийся северноатлантический циклон, и температура вернётся к норме.

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Евгений Тишковец объяснил происходящее просто: июнь заболел простудой, но скоро поправится. Причина — тыловая часть атлантического циклона, которая удерживала столбики термометров на сентябрьских отметках.

Пятница, 19 июня, пройдёт под «жёлтым» уровнем погодной опасности — грозы и кратковременные дожди. Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям заблаговременно предупредил жителей. Днём воздух прогреется до +26°C, ночью — около +13°C.

Суббота повторит пятницу: облака, вероятен небольшой дождь, дневная температура те же +26°C.

Кульминация — воскресенье. Самая тёплая ночь из трёх: +16°C, но со сплошной облачностью и дождём. Зато днём небо расчистится, солнце выглянет впервые за неделю, осадков не ожидается. Антициклон своё возьмёт.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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