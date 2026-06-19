Жару в Уфе смоет дождями

22:55, 19 июн 2026

Жара в Уфе закончится резко: на смену придут дожди и похолодание почти на 10 градусов. Тёплая погода продержится в регионе считаные дни.

По данным «Башгидромета», уже завтра, 20 июня, в Уфе и Башкирии установится переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Ветер юго-восточный и восточный, при грозе порывы будут до 14 м/с. Ночью воздух остынет до +12°C, на востоке региона — до +7°C. Днём столбик термометра поднимется максимум до +29°C.

Дальше — хуже. В воскресенье, 21 июня, на Уфу обрушится сильный и продолжительный дождь — и ночью, и днём. Понедельник принесёт ещё более интенсивные осадки при дневных +25°C.

Со среды дожди пойдут на убыль, но теплее не станет. К концу недели, 25–26 июня, ночная температура в Уфе просядет до +11°C, а днём воздух прогреется максимум до +22°C.

Синоптики «Росгидромета» обещают: ветер всю неделю будет метаться между южным и западным направлениями — под стать самой погоде.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru