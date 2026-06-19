Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфимец без ног покорил Эверест на руках — и встретил на ТВ врача, который пел ему колыбельные

Уфимец без ног покорил Эверест на руках — и встретил на ТВ врача, который пел ему колыбельные

23:25, 19 июн 2026

Блогер из Уфы Рустам Набиев первым в мире поднялся на Эверест без ног, опираясь только на руки. О своём восхождении он рассказал в студии «Пусть говорят» на Первом канале.

В 2015 году в Омске Набиева оказался в обрушившейся казарме. Десантник остался без ног, у него отказали почки и несколько раз останавливалось сердце. Врачи вытащили его буквально с того света.

После операций альпинист потерял способность засыпать самостоятельно — мешала боль от сильных препаратов. Помог анестезиолог-реаниматолог Андрей Морозов: он садился рядом и пел, пока пациент не проваливался в сон.

Спустя годы Морозов сам приехал в студию — для Набиева это стало сюрпризом. Там же оказался и спасатель Владислав Давыдов, разбиравший завалы той самой казармы.

«Спустя годы встретиться с людьми, которые стали частью моей судьбы, это бесценно», — сказал Набиев.

Риск восхождения на одних руках был запредельным. Но человек, переживший клиническую смерть несколько раз, Эвереста уже не боялся.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин включил параспортсмена Набиева в Общественную палату России

Читайте также:

Путин включил параспортсмена Набиева в Общественную палату России
Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп-кадр видео | Первый канал
Теги: Набиев Рустам
Читайте также

Рустам Набиев получил престижную награду
Общество в Башкирии
Рустам Набиев получил престижную награду
Блогер из Уфы Рустам Набиев на руках покорил Арарат
Общество в Башкирии
Блогер из Уфы Рустам Набиев на руках покорил Арарат
Блогер Рустам Набиев заявил об угрозах родственников погибших при обрушении казармы
Общество в Башкирии
Блогер Рустам Набиев заявил об угрозах родственников погибших при обрушении казармы
У блогера из Уфы Рустама Набиева обнаружился перелом ребра
Общество в Башкирии
У блогера из Уфы Рустама Набиева обнаружился перелом ребра


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен