Уфимец без ног покорил Эверест на руках — и встретил на ТВ врача, который пел ему колыбельные

23:25, 19 июн 2026

Блогер из Уфы Рустам Набиев первым в мире поднялся на Эверест без ног, опираясь только на руки. О своём восхождении он рассказал в студии «Пусть говорят» на Первом канале.

В 2015 году в Омске Набиева оказался в обрушившейся казарме. Десантник остался без ног, у него отказали почки и несколько раз останавливалось сердце. Врачи вытащили его буквально с того света.

После операций альпинист потерял способность засыпать самостоятельно — мешала боль от сильных препаратов. Помог анестезиолог-реаниматолог Андрей Морозов: он садился рядом и пел, пока пациент не проваливался в сон.

Спустя годы Морозов сам приехал в студию — для Набиева это стало сюрпризом. Там же оказался и спасатель Владислав Давыдов, разбиравший завалы той самой казармы.

«Спустя годы встретиться с людьми, которые стали частью моей судьбы, это бесценно», — сказал Набиев.

Риск восхождения на одних руках был запредельным. Но человек, переживший клиническую смерть несколько раз, Эвереста уже не боялся.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: стоп-кадр видео | Первый канал