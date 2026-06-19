Уфимец без ног покорил Эверест на руках — и встретил на ТВ врача, который пел ему колыбельные
23:25, 19 июн 2026
Блогер из Уфы Рустам Набиев первым в мире поднялся на Эверест без ног, опираясь только на руки. О своём восхождении он рассказал в студии «Пусть говорят» на Первом канале.
В 2015 году в Омске Набиева оказался в обрушившейся казарме. Десантник остался без ног, у него отказали почки и несколько раз останавливалось сердце. Врачи вытащили его буквально с того света.
После операций альпинист потерял способность засыпать самостоятельно — мешала боль от сильных препаратов. Помог анестезиолог-реаниматолог Андрей Морозов: он садился рядом и пел, пока пациент не проваливался в сон.
Спустя годы Морозов сам приехал в студию — для Набиева это стало сюрпризом. Там же оказался и спасатель Владислав Давыдов, разбиравший завалы той самой казармы.
Риск восхождения на одних руках был запредельным. Но человек, переживший клиническую смерть несколько раз, Эвереста уже не боялся.
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