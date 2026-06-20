Циклон с Каспия принесет в Башкирию град и похолодание до +12°C

22:29, 20 июн 2026

В Башкирию идёт циклон с Каспия. С 21 июня регион накроют ливни, грозы и град — синоптики советуют закрывать грядки агроволокном, иначе градины побьют урожай.

По данным «Башгидромета», в воскресенье ночью похолодает до +12°C, днём — максимум +27°C. Циклон будет постепенно снижать давление воздуха по всему региону.

В Уфе картина мягче: ночью +15°C, днём +21°C, ветер слабый — 2-3 метра в секунду. «Яндекс.Погода» обещает влажность до 89% и дожди весь день.

22 июня дожди и грозы не отступят. Местами снова ударит град, а порывы ветра при грозе синоптики называют сильными — стоять рядом с шаткими конструкциями не советуют. Днём в республике потеплеет до +25°C, в Уфе — до +24°C.

К середине следующей недели циклон опустит температуру ещё ниже — до +16°C…+21°C днём.

Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Евгений Тишковец пообещал, что лето в стране всё же вернётся — просто чуть позже, чем хотелось бы Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru