Уфа уходит в дожди на неделю

21:28, 21 июн 2026

Прогноз Башгидромета испортил жителям Башкирии начало недели. В понедельник, 22 июня, по региону пройдут сильные дожди, местами с градом.

Ветер преимущественно слабый — но при грозе синоптики обещают резкие порывы. Ночью воздух прогреется до +13...+18, днём — до +20...+25.

В Уфе картина похожая. По данным Росгидромета, ночью 22 июня термометры покажут +16, днём — +23. Дождь начнётся ночью слабым, а днем разойдётся уже всерьёз. Сильного ветра в столице не ждут.

Дальше — без резких поворотов. 23–25 июня ночью +13...+16, днём +20...+24. Во вторник и среду осадков не будет, а в четверг снова пройдёт дождь.

В пятницу и субботу, 26–27 июня, Уфу опять зальёт. Ночью +12...+13, днём воздух едва дотянет до +17...+20. Ветер — до 5 метров в секунду.

Лето в Башкирии решило взять паузу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru