Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфа уходит в дожди на неделю

Уфа уходит в дожди на неделю

21:28, 21 июн 2026

Прогноз Башгидромета испортил жителям Башкирии начало недели. В понедельник, 22 июня, по региону пройдут сильные дожди, местами с градом.

Ветер преимущественно слабый — но при грозе синоптики обещают резкие порывы. Ночью воздух прогреется до +13...+18, днём — до +20...+25.

В Уфе картина похожая. По данным Росгидромета, ночью 22 июня термометры покажут +16, днём — +23. Дождь начнётся ночью слабым, а днем разойдётся уже всерьёз. Сильного ветра в столице не ждут.

Дальше — без резких поворотов. 23–25 июня ночью +13...+16, днём +20...+24. Во вторник и среду осадков не будет, а в четверг снова пройдёт дождь.

В пятницу и субботу, 26–27 июня, Уфу опять зальёт. Ночью +12...+13, днём воздух едва дотянет до +17...+20. Ветер — до 5 метров в секунду.

Лето в Башкирии решило взять паузу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Уфе 16 июня дожди и +25°C — когда ждать улучшения
Общество в Башкирии
В Уфе 16 июня дожди и +25°C — когда ждать улучшения
Уфа встретит лето в +6°C и под дождём
Общество в Башкирии
Уфа встретит лето в +6°C и под дождём
Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии преподнесет очередные капризы
Уфа встретит лето в куртке и под дождём
Общество в Башкирии
Уфа встретит лето в куртке и под дождём


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен