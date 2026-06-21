В Башкирии простились с работником банка, ушедшим на СВО добровольцем

21:39, 21 июн 2026

В селе Языково Благоварского района Башкирии похоронили 27-летнего Евгения Кабирова — он погиб в зоне специальной военной операции. О смерти земляка сообщил глава администрации района Марат Юсупов.

Кабиров родился 20 декабря 1997 года. Окончил местную школу, затем — финансово-экономический университет при правительстве России по специальности «Банковское дело».

До отправки на фронт работал в банковской сфере и на Башкирской мясной компании. На СВО пошёл добровольцем.

По словам Юсупова, Кабиров «нёс службу с честью и достоинством» и проявил себя как храбрый солдат.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Рядовой из Башкирии погиб в зоне СВО в 20 лет

Автор: Семен Подгорный

Фото: Аккаунт Марата Юсупова в соцсетях