Циклон завис над Южным Уралом — в Башкирии готовятся к подтоплениям

16:21, 23 июн 2026

Малые реки Башкирии начнут выходить из берегов уже с 23 июня. Циклон застрял над Южным Уралом и не уходит — дожди зарядят минимум до 28-го.

По данным Башгидрометцентра, под удар попадут степные и горные реки. Вода прибудет к гидротехническим сооружениям, а в низинах возможны подтопления.

Шесть дней непрерывных осадков — синоптики предупреждают жителей заранее.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI