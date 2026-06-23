Циклон завис над Южным Уралом — в Башкирии готовятся к подтоплениям
16:21, 23 июн 2026
Малые реки Башкирии начнут выходить из берегов уже с 23 июня. Циклон застрял над Южным Уралом и не уходит — дожди зарядят минимум до 28-го.
По данным Башгидрометцентра, под удар попадут степные и горные реки. Вода прибудет к гидротехническим сооружениям, а в низинах возможны подтопления.
Шесть дней непрерывных осадков — синоптики предупреждают жителей заранее.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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