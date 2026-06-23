В Уфе прогремят грозы, а к концу месяца столбик упадёт до +10°C

16:25, 23 июн 2026

В среду, 24 июня, в Башкирии прогремят грозы. Государственный комитет республики по ЧС уже предупредил жителей: погода испортится, причём не только в небе — реки выйдут из берегов.

По данным «Башгидромета», с 24 по 28 июня на малых степных и горных реках республики поднимется уровень воды. Возможен выход на пойму и подтопление низин — особенно рискуют прибрежные участки.

В Уфе среда будет облачной с кратковременными дождями и грозами. Ветер разгонится до 13 м/с. Ночью — до +14°C, днём — до +23°C.

Пятница, 26 июня, станет единственным сухим днём недели: осадков не ожидается, температура поднимется до +24°C. Недолгая передышка — уже в субботу дожди вернутся.

К 30 июня синоптики обещают самый дождливый день — до 9 мм осадков за сутки. Ночью похолодает до +10°C. Лето в Уфе явно решило взять отпуск раньше срока.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru