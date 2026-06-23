Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Военный из Башкирии погиб через полгода после получения офицерского звания

Военный из Башкирии погиб через полгода после получения офицерского звания

16:38, 23 июн 2026

Георгий Филиппов из села Узян Белорецкого района прошёл путь от срочника-радиотелефониста до офицера — и погиб 13 июня 2026 года в зоне специальной военной операции.

Филиппов служил с 2015 года по контракту. В 2020-м выполнял задачи в Сирии, с 2022-го — в зоне СВО. В декабре 2025 года приказом министра обороны ему присвоили первое офицерское звание — младший лейтенант — и назначили заместителем командира батареи разведывательно-ударного подразделения по военно-политической работе.

За годы службы Филиппов получил медаль участника операции в Сирии, медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и Георгиевский крест IV степени. Ему был 31 год.

По данным администрации Белорецкого района, Георгий вырос в многодетной семье — двое братьев и две сестры. После политехнического колледжа в Магнитогорске выбрал армию и больше не уходил.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии простились с работником банка, ушедшим на СВО добровольцем

Читайте также:

В Башкирии простились с работником банка, ушедшим на СВО добровольцем
Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО
Общество в Башкирии
Ветеран Чечни из Башкирии погиб на СВО
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб контрактник из Башкирии Азат Мухамадеев
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО капитана ВДВ Ивана Посаженникова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен