Военный из Башкирии погиб через полгода после получения офицерского звания

16:38, 23 июн 2026

Георгий Филиппов из села Узян Белорецкого района прошёл путь от срочника-радиотелефониста до офицера — и погиб 13 июня 2026 года в зоне специальной военной операции.

Филиппов служил с 2015 года по контракту. В 2020-м выполнял задачи в Сирии, с 2022-го — в зоне СВО. В декабре 2025 года приказом министра обороны ему присвоили первое офицерское звание — младший лейтенант — и назначили заместителем командира батареи разведывательно-ударного подразделения по военно-политической работе.

За годы службы Филиппов получил медаль участника операции в Сирии, медали «За воинскую доблесть» I и II степеней и Георгиевский крест IV степени. Ему был 31 год.

По данным администрации Белорецкого района, Георгий вырос в многодетной семье — двое братьев и две сестры. После политехнического колледжа в Магнитогорске выбрал армию и больше не уходил.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии