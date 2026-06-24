Башкирия тонет: июнь побил рекорд осадков

21:56, 24 июн 2026

Июнь залил Башкирию до рекордных отметок — и финальный аккорд ещё впереди.

За три недели в республике выпало 136% от месячной нормы осадков. Южные циклоны не отступают. На юго-востоке норма превышена втрое — и это ещё не конец.

По данным «Башгидромета», горные реки ежедневно поднимались на десятки сантиметров, в пике — до 60 см за сутки. Приток воды к плотинам вырос вдвое. Сейчас уровень продолжает расти со скоростью 10–50 см в день — низины под угрозой затопления.

До конца июня погода не изменится. В субботу и воскресенье синоптики ждут сильных дождей.

Завтра, 25 июня, Госкомитет по ЧС предупреждает об утреннем тумане с видимостью менее 500 метров — дороги будут опасны. В Уфе — переменная облачность, небольшой дождь, днём до +23°C.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru