Синоптики предупредили уфимцев об ухудшении погоды на выходных

21:56, 25 июн 2026

Тёплые выходные в Уфе не получатся. С субботы, 27 июня, город накроет волна холода, дождей и гроз — температура упадёт на пять градусов ниже пятничных значений.

По данным «Башгидромета», в пятницу, 26 июня, погода ещё держится: переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11...+13°C, днём — комфортные +23...+25°C при восточном ветре 3–8 м/с.

Суббота ломает картину. Ночью температура неожиданно вырастет до +15°C, но с севера потянет сырой ветер. Днём — уже только +20°C, облака и «малозначительные дождики», как аккуратно формулирует синоптический прогноз.

В воскресенье, 28 июня, станет хуже. Ночью — +11°C и порывистый западный ветер. Днём — снова +20°C, переменная облачность и вероятность кратковременных ливней.

Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям предупредил водителей и пешеходов: при грозах — максимальная бдительность.

Два дня на то, чтобы нагуляться.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru