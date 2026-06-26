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Выпускной в Уфе смоет дождём

Выпускной в Уфе смоет дождём

22:00, 26 июн 2026

В субботу, 27 июня, уфимские выпускники выйдут на праздник прямо под ливень — «Росгидромет» обещает до 9 мм осадков, грозы и шквалистый ветер.

В этот день в Уфе сразу два события: День молодёжи и городской выпускной. По данным «Башгидромета», днём температура едва дотянет до +21°C, небо затянет облаками, а ветер северо-западного направления разгонится до 5 м/с. Локально возможен град.

Воскресенье не лучше. Ночью +11°C, днём до +19°C, снова облачно и дождь.

Просвет появится только в среду, 1 июля: синоптики обещают +22°C, ясное небо и никаких осадков. Жаль, что выпускной не в среду.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
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