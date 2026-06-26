Питьевая вода в 15 точках не прошла проверку Роспотребнадзора Башкирии

22:34, 26 июн 2026

В мае Роспотребнадзор проверил воздух, воду и шум в регионе.

С воздухом всё чисто: 227 проб на 10 территориях — ни одного нарушения.

С питьевой водой хуже. Из 82 образцов, взятых в 46 муниципалитетах, в 15 точках нашли превышение санитарно-химических показателей. Ещё в одной — микробиологические проблемы. Итого: каждая пятая точка мониторинга не укладывается в норму.

Шум оказался отдельной историей. Роспотребнадзор провёл 23 замера — и в 27 из них зафиксировал превышение допустимых уровней. Как 23 замера дали 27 нарушений — ведомство не уточнило.

Горячая вода и почва, по данным пресс-службы, норме соответствуют.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI