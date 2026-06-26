Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Питьевая вода в 15 точках не прошла проверку Роспотребнадзора Башкирии

Питьевая вода в 15 точках не прошла проверку Роспотребнадзора Башкирии

22:34, 26 июн 2026

В мае Роспотребнадзор проверил воздух, воду и шум в регионе.

С воздухом всё чисто: 227 проб на 10 территориях — ни одного нарушения.

С питьевой водой хуже. Из 82 образцов, взятых в 46 муниципалитетах, в 15 точках нашли превышение санитарно-химических показателей. Ещё в одной — микробиологические проблемы. Итого: каждая пятая точка мониторинга не укладывается в норму.

Шум оказался отдельной историей. Роспотребнадзор провёл 23 замера — и в 27 из них зафиксировал превышение допустимых уровней. Как 23 замера дали 27 нарушений — ведомство не уточнило.

Горячая вода и почва, по данным пресс-службы, норме соответствуют.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Воздух в Уфе 4 июня был отравлен шестью видами загрязнений сразу
Общество в Башкирии
Воздух в Уфе 4 июня был отравлен шестью видами загрязнений сразу
Бассейн в Стерлитамаке закрыли после отравления детей — в воде нашли зашкаливающий хлор
Происшествия в Башкирии
Бассейн в Стерлитамаке закрыли после отравления детей — в воде нашли зашкаливающий хлор
Паводок в Башкирии изменил качество воды
Здравоохранение в Башкирии
Паводок в Башкирии изменил качество воды
Эксперты предупреждают: в некоторых районах Башкирии пить воду из-под крана опасно
Потребитель в Башкирии
Эксперты предупреждают: в некоторых районах Башкирии пить воду из-под крана опасно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен