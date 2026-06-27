В Башкирии до 1 июля сохранится дождливая погода с грозами

22:09, 27 июн 2026

Синоптики «Башгидромета» объяснили, почему лето в регионе никак не начнётся: над Каспием завис циклон, который перекачивает холодный дождливый воздух в Башкирию.

В эти выходные в республике пройдет очередная волна осадков. В ночь на 28 июня — сильные ливни и грозы, днём местами возможен град. Столбик термометра ночью опустится до +6°C…+11°C, днём не поднимется выше +21°C.

В начале следующей недели, по данным «Башгидромета», погода лучше не станет: территория останется под влиянием того же атмосферного вихря.

В Уфе 28 июня ночью — +11°C, облачно, без осадков. Днём воздух прогреется до +20°C, временами пройдёт небольшой дождь. Давление — 743 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/с.

❗️ Просвет появится к 1 июля: синоптики обещают минимум осадков и возвращение солнечных дней.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru