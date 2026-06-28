Уфу прогреет до +29 °C

22:12, 28 июн 2026

К понедельнику, 5 июля, Уфа выйдет на летний максимум — столбик термометра поднимется до +29 °C.

По данным «Росгидромета», неделя начнётся прохладно и дождливо. Завтра, 29 июня, в Башкирии — переменная облачность, грозы в отдельных районах, туман на дорогах с видимостью до километра. В самой Уфе днём не выше +20 °C.

Во вторник и среду дожди продолжатся при +20–24 °C. Перелом наступит в четверг: к 2 июля воздух прогреется до +24 °C, а осадки станут совсем незначительными.

Суббота, 4 июля, обещает первый по-настоящему летний день — +28 °C и преимущественно ясное небо без дождей. Воскресенье добавит ещё градус: до +29 °C, хотя после обеда возможен небольшой дождь — видимо, для порядка. Уфу к выходным прогреет до +29 °C

К воскресенью, 5 июля, Уфа выйдет на летний максимум — столбик термометра поднимется до +29 °C.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru