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Ляйсан Утяшева отмечает день рождения фото из Башкирии

Ляйсан Утяшева отмечает день рождения фото из Башкирии

22:35, 28 июн 2026

В свой день рождения Ляйсан Утяшева опубликовала снимки из семейного архива и призналась, что внутри чувствует себя на тридцать — сколько бы лет ей ни исполнилось.

Телеведущая выложила фотографии из детства в своём MAX-канале. На них — маленькая девочка из посёлка Раевка в Башкирии, которая, по её словам, до сих пор живёт внутри неё.

По традиции в этот день Утяшева поздравила не себя, а маму. «Сколько бы лет мне ни исполнялось, это всегда и её праздник», — написала она.

Отдельно Утяшева поблагодарила всех, кто родился в один день с ней, и попросила беречь близких.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Ляйсан Утяшева
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