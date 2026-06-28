Уфимка родила 12-го ребёнка и в том же месяце стала бабушкой
22:39, 28 июн 2026
Уфимка в статусе матери-героини появилась в перинатальном центре с двенадцатой беременностью — и успешно родила мальчика.
Месяц назад её старший сын, которому уже 19 лет, сам стал отцом. То есть новорождённый и его племянник появились на свет с разницей в несколько недель.
По словам гинеколога Станислава Ивахи, принимавшего роды, все двенадцать родов у женщины прошли естественным путём — без кесарева. Сама она убеждена, что большая семья — это хорошо. Иваха с ней, судя по всему, согласен: в конце осмотра пригласил «приходить ещё».
Мама чувствует себя нормально.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Станислав Иваха | Телеграм-канал