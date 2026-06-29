На востоке Башкирии 30 июня столбик термометра упадёт до +3°C

22:09, 29 июн 2026

В последний день июня в Башкирию придут холода с грозами и градом — «Башгидромет» объявил о неблагоприятных метеоявлениях на 30 июня.

По данным «Башгидромета», ночью по региону температура опустится до +8°C…+13°C, а на востоке — до +3°C. Днём воздух прогреется лишь до +16°C…+21°C. Для конца июня — почти зима.

Дожди и ливни спровоцируют подъём воды в реках. Возможен выход воды на пойму и подтопление почвы. Приток к гидротехническим сооружениям увеличится.

Днём местами — град и порывы ветра до 17 м/с. На дорогах опустится туман с видимостью менее 500 метров.

Уфе повезёт больше. Ночью там будет +14°C и небольшой дождь, днём — уже +27°C и никаких осадков.

Потепление придёт к середине недели. 1 июля столбик термометра поднимется до +19°C…+24°C по региону и до +28°C в Уфе. Без ветра и почти без дождей — настоящее лето республика может встретить уже в среду.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru