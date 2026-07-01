В Уфу возвращается майская жара - до +29°C к выходным

08:41, 01 июл 2026

После прохладного июня Башкирию накроет жарой, какой не было с мая. По данным «Росгидромета», уже к воскресенью столбики термометров в Уфе поднимутся до +29°C.

Но сначала синоптики обещают грозы. МЧС Башкортостана предупредило: 1 июля по региону пройдут грозовые дожди, а на дорогах утром и ночью может опуститься густой туман - видимость упадёт до 500 метров и меньше.

Сегодня в Уфе будет облачно, местами короткий дождь, ветер северный 3–8 м/с. Ночью +11°C…+13°C, днём +22°C…+24°C.

Дальше - потепление. В четверг воздух прогреется до +25°C, а к пятнице и субботе небо расчистится: днём +24°C…+28°C, ночью около +14°C. Самым сухим днём недели станет суббота.

Пик жары придётся на воскресенье и начало следующей недели: днём до +29°C, ночью - уже +17°C…+18°C. Дожди если и будут, то короткие и в основном по утрам.

Лето, кажется, вспомнило про Уфу - и решило наверстать упущенное разом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Allbashkiria.ru