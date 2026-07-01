В Башкирии повысили выплаты опекунам сирот - теперь до 13,8 тыс. рублей

09:08, 01 июл 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки, увеличивающие выплаты приемным семьям и опекунам детей-сирот. Деньги на содержание детей вырастут с 1 июля 2026 года.

Опекуны детей до 3 лет теперь получат 11 543 рубля в месяц. За детей постарше - 11 101 рубль.

Если ребенок инвалид или имеет ограничения по здоровью, суммы выше: 13 853 рубля на малышей до 3 лет и 13 320 рублей на детей старше.

По данным bashinform.ru, число детей-сирот в республике за 2025 год сократилось на 6,3% — до 9 468 человек. Это на 635 детей меньше, чем годом ранее. При этом 94% сирот уже воспитываются в семьях, а не в детдомах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru