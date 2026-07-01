В Башкирии за канистру с бензином теперь можно попасть под статью

09:25, 01 июл 2026

Водителей Башкирии, которые пытаются залить бензин в канистру, начали ловить спецгруппы Центра общественной безопасности. Заправка топлива в тару теперь приравнена к нарушению общественного порядка.

Запрет ввёл оперштаб, который следит за ситуацией с топливом в республике. С канистрой в руках на заправке водителя теперь могут ждать любые меры воздействия, вплоть до протокола.

По данным вице-премьера правительства Башкирии Александра Шельдяева, единичные случаи нарушений уже были. Но массовой скупки бензина в тару в республике не заметили. Автолюбители, по его словам, в основном ведут себя ответственно.

Сам запрет наливать бензин в канистры действует по всей России — не только в Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2