В Башкирии за канистру с бензином теперь можно попасть под статью
09:25, 01 июл 2026
Водителей Башкирии, которые пытаются залить бензин в канистру, начали ловить спецгруппы Центра общественной безопасности. Заправка топлива в тару теперь приравнена к нарушению общественного порядка.
Запрет ввёл оперштаб, который следит за ситуацией с топливом в республике. С канистрой в руках на заправке водителя теперь могут ждать любые меры воздействия, вплоть до протокола.
По данным вице-премьера правительства Башкирии Александра Шельдяева, единичные случаи нарушений уже были. Но массовой скупки бензина в тару в республике не заметили. Автолюбители, по его словам, в основном ведут себя ответственно.
Сам запрет наливать бензин в канистры действует по всей России — не только в Башкирии.
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