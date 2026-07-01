В Башкирии за неделю потеплеет с +14 до +31 градуса

21:37, 01 июл 2026

В Башкирию придет жара выше месячной нормы — вместе с грозами и туманом. По данным «Росгидромета», 2 июля на дорогах республики видимость местами упадёт до 500 метров.

Днём воздух в регионе прогреется до +26°C, ночью — не выше +15°C. В Уфе к дневному теплу добавятся кратковременные дожди и северный ветер до 14 м/с.

Дальше — только жарче. По данным «Башгидромета», в июле средняя температура в республике обычно держится на уровне +19,2°C. Но синоптики федерального ведомства обещают уфимцам суточные показатели выше +20°C всю неделю.

Пик потепления — понедельник, 6 июля: днём столбики термометров дойдут до +31°C, ночью останется тепло — +17°C, но с дождём. Для сравнения, в четверг ночью будет всего +12°C.

К среде, 8 июля, жара немного спадёт — до +24°C днём и без осадков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru