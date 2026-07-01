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27-летний доброволец из Башкирии погиб в зоне спецоперации

27-летний доброволец из Башкирии погиб в зоне спецоперации

21:41, 01 июл 2026

Рядовой Вадим Артамонов погиб 21 июня при выполнении боевого задания в зоне спецоперации. Ему было 27 лет.

По данным пресс-службы администрации Белорецкого района, боец служил стрелком стрелкового батальона. Контракт с Минобороны он подписал в Чеченской Республике и добровольцем отправился в зону СВО.

Артамонов родился в Белорецке в 1998 году. Окончил школу №10, затем техническое училище по специальности «слесарь». До контракта работал вахтовым методом.

За проявленные мужество и отвагу бойца наградили медалью участника СВО и медалью «За храбрость» II степени.

Прощание с Вадимом Артамоновым пройдет 2 июля с 9:00 до 11:00 в ритуальном зале на улице Кирова, 205. С 11:30 — в Аллее Героев Белорецка. Траурный митинг начнется в 12:00.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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