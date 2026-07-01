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Уфимцы завалили чиновников жалобами на разбитый асфальт

Уфимцы завалили чиновников жалобами на разбитый асфальт

21:56, 01 июл 2026

Жители Уфы пожаловались на городские службы 1088 раз за неделю — с 23 по 29 июня. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал замглавы администрации Дмитрий Черенков.

Жалоб стало на 8% меньше, чем неделей раньше. Но горожанам всё равно есть на что ругаться.

Больше всего — 423 обращения — касались благоустройства. На втором месте дороги: 229 жалоб на стройку и ремонт. Замыкает тройку ЖКХ — 155 сообщений.

Отдельно отличился Кировский район. Там ресурсоснабжающие организации раскопали асфальт и закопали обратно так, что местные жители завалили чиновников жалобами на некачественный ремонт.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа жалоба
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