Уфимцы завалили чиновников жалобами на разбитый асфальт
21:56, 01 июл 2026
Жители Уфы пожаловались на городские службы 1088 раз за неделю — с 23 по 29 июня. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал замглавы администрации Дмитрий Черенков.
Жалоб стало на 8% меньше, чем неделей раньше. Но горожанам всё равно есть на что ругаться.
Больше всего — 423 обращения — касались благоустройства. На втором месте дороги: 229 жалоб на стройку и ремонт. Замыкает тройку ЖКХ — 155 сообщений.
Отдельно отличился Кировский район. Там ресурсоснабжающие организации раскопали асфальт и закопали обратно так, что местные жители завалили чиновников жалобами на некачественный ремонт.
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Автор: Семен Подгорный
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