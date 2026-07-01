В Башкирии повысили выплаты опекунам

22:02, 01 июл 2026

Глава Башкирии подписал закон, устанавливающий повышенные ежемесячные выплаты опекунам и попечителям. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Деньги на содержание ребёнка выросли с учётом районного коэффициента. За малыша до трёх лет теперь выплатят 11 543 рубля в месяц, на ребёнка постарше — 11 101 рубль.

Отдельная ставка для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На них опекуны получат 13 853 рубля, если ребёнку нет трёх лет, и 13 320 рублей — если уже есть.

Закон одобрил республиканский парламент. Действовать поправки будут с момента публикации, но деньги по новым суммам начислят всем, кто получал пособие уже с 1 июля.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru