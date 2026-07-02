Уфа жарится: +31°C и влажность 83% к понедельнику

22:52, 02 июл 2026

В Уфе наступает волна жары. С пятницы по понедельник температура вырастет с +25°C до +31°C — и это с влажностью воздуха 83%.

По данным «Росгидромета», пик зноя придётся на понедельник, 6 июля. Ночью воздух не опустится ниже +17°C, днём термометр покажет +31°C. Редкие дожди ситуацию не спасут.

Выходные пройдут по нарастающей. В субботу — +27°C с облаками и краткими дождями, в воскресенье — уже +30°C при ясном небе. Давление стабильно высокое: 747–748 мм рт. ст.

Перед этим, 3 июля, Уфа получит +23...+25°C днём, порывы северо-западного ветра до 10 м/с и кратковременный дождь — своего рода разминка перед настоящей жарой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru