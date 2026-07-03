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В Уфу придут дожди на всю рабочую неделю

В Уфу придут дожди на всю рабочую неделю

22:36, 03 июл 2026

В субботу над Уфой нависнут облака, а во второй половине дня прольётся небольшой дождь — около 1 мм осадков при вероятности 64%. Ночью +15°C, днём до +28°C. Видимость на дорогах Башкортостана местами упадёт до 500 метров — туман.

По данным «Росгидромета», воскресенье горожане встретят в более комфортных условиях: сухо, до +30°C. Но передышка короткая.

С понедельника, 6 июля, погода начнёт портиться и уже не остановится. Дожди — каждый день, с редкими паузами. Термометр при этом будет показывать вполне летние значения: ночью от +16°C, днём до +31°C.

Исключение из дождливой недели — только ночь воскресенья и утро четверга, 9 июля. Два окна за семь дней.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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