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Уфа задышала сероводородом, этилбензолом и ещё кое-чем

Уфа задышала сероводородом, этилбензолом и ещё кое-чем

22:46, 03 июл 2026

В Уфе зафиксировали превышение норм сразу по трём веществам — в один день и в одной точке.

2 июля специалисты Башгидрометцентра взяли пробы воздуха на улице Ульяновых, 57. Результат: сероводород превысил норму в 1,1 раза, этилбензол — в 1,3 раза, изопропилбензол — в 1,5 раза.

Ни одно из трёх превышений формально не критическое. Но три сразу — это уже характеристика района.

По остальным контролируемым вещества

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м показатели остались в пределах нормы. Жители улицы Ульяновых, судя по всему, об этом не знали.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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