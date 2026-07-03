Уфа задышала сероводородом, этилбензолом и ещё кое-чем
22:46, 03 июл 2026
В Уфе зафиксировали превышение норм сразу по трём веществам — в один день и в одной точке.
2 июля специалисты Башгидрометцентра взяли пробы воздуха на улице Ульяновых, 57. Результат: сероводород превысил норму в 1,1 раза, этилбензол — в 1,3 раза, изопропилбензол — в 1,5 раза.
Ни одно из трёх превышений формально не критическое. Но три сразу — это уже характеристика района.
По остальным контролируемым вещества
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м показатели остались в пределах нормы. Жители улицы Ульяновых, судя по всему, об этом не знали.
Автор: Семен Подгорный
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