В Башкирии в воскресенье до +30°C и грозы

23:25, 04 июл 2026

В воскресенье, 5 июля, Башкортостан накроет нестабильная летняя погода: днём жарко, ближе к вечеру — грозы с порывами ветра до 14 м/с.

Ночью температура упадёт до +14°C…+19°C, на востоке региона — до +9°C. Утром местами ляжет туман: на отдельных дорогах видимость сократится до 500–1000 метров.

В Уфа будет поспокойнее. Ночью здесь +16°C…+18°C, днём столбик термометра подниментся до +28°C…+30°C. Осадки в городе синоптики не обещают, однако солнце будет активным.

Водителям на загородных трассах стоит учитывать утренний туман. Во время грозы ветер может резко усилиться — с обычных 3–8 м/с до 14 м/с.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru