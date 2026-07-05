В Башкирии 6 июля — грозы, град и ветер до 65 км/ч

22:59, 05 июл 2026

По республике ударит непогода. В понедельник синоптики обещают кратковременные дожди, грозы и местами — град.

Воздух днём прогреется до +27…+32°C, ночью опустится до +14…+19°C.

Главная угроза — шквалы во время гроз. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 18 м/с — это 65 км/ч и 9 баллов по шкале Бофорта. При таких порывах ломаются крупные ветви, слетают рекламные конструкции, на дорогах резко ухудшается обстановка. Шквал появляется внезапно — вместе с грозовым фронтом.

Ночью и утром на отдельных участках дорог — туман с видимостью от 500 до 1000 метров.

В Уфе — чуть мягче: порывы до 14 м/с, днём до +30…+32°C. Осадки ожидаются ближе к вечеру.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru