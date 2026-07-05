Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 6 июля — грозы, град и ветер до 65 км/ч

В Башкирии 6 июля — грозы, град и ветер до 65 км/ч

22:59, 05 июл 2026

По республике ударит непогода. В понедельник синоптики обещают кратковременные дожди, грозы и местами — град.

Воздух днём прогреется до +27…+32°C, ночью опустится до +14…+19°C.

Главная угроза — шквалы во время гроз. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 18 м/с — это 65 км/ч и 9 баллов по шкале Бофорта. При таких порывах ломаются крупные ветви, слетают рекламные конструкции, на дорогах резко ухудшается обстановка. Шквал появляется внезапно — вместе с грозовым фронтом.

Ночью и утром на отдельных участках дорог — туман с видимостью от 500 до 1000 метров.

В Уфе — чуть мягче: порывы до 14 м/с, днём до +30…+32°C. Осадки ожидаются ближе к вечеру.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии в воскресенье до +30°C и грозы
Общество в Башкирии
В Башкирии в воскресенье до +30°C и грозы
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
Общество в Башкирии
Грозы, град и шквалистый ветер: на Башкирию надвигается непогода
В Башкирии резко ухудшится погода: ожидаются грозы, дожди и туман
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода: ожидаются грозы, дожди и туман
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Общество в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен