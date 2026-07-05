Башкирия отправила в зону СВО 180-й гуманитарный конвой

23:30, 05 июл 2026

Из Башкирии в зону СВО по поручению главы республики Радия Хабирова отправился 180-й гуманитарный конвой.

Груз развезли по 24 воинским подразделениям, где служат наши бойцы. Попутно колонна завернула в Луганскую Народную Республику. Детскому дому в селе Петровское передали одежду, обувь, игрушки и учебные материалы.

По данным пресс-службы регионального госкомитета по ЧС, конвои идут на регулярной основе. Председатель комитета Кирилл Первов поблагодарил всех, кто участвовал в сборе и доставке груза, и пообещал продолжать работу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС