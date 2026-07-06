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Жара в Уфе отступает

Жара в Уфе отступает

22:18, 06 июл 2026

После +31°C в Уфе наступит передышка. По прогнозу «Росгидромета», уже во вторник температура днём не поднимется выше +27°C, а над городом снова зависнут дождевые облака.

Ночь с 7 на 8 июля — облачная, около +19°C, с кратковременным дождём. Днём — до +27°C, слабый южный ветер (2 м/с), периодические осадки. «Башгидромет» добавляет: по всей республике во вторник пройдут грозы, местами не исключён град.

К среде дожди уйдут, воздух прогреется до +28°C и это, пожалуй, лучший день недели. Дальше погода будет качаться в коридоре от +24°C до +29°C с регулярными дождями вплоть до следующего понедельника.

Самый прохладный день недели — 13 июля: максимум +24°C и ощутимые осадки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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