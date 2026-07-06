Путин поблагодарил башкирский батальон за штурм Константиновки

22:35, 06 июл 2026

Башкирский батальон имени Минигали Шаймуратова вошёл в Константиновку и развернул своё знамя у железнодорожного вокзала. Владимир Путин лично поблагодарил военнослужащих за взятие города.

Об этом на оперативном совещании правительства республики заявил первый вице-премьер — министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов. По его словам, президент отметил стратегическое значение Константиновки на пути к уничтожению сил ВСУ на Славянско-Краматорском рубеже.

Батальон действует в составе 72-й мотострелковой бригады. Константиновка — город в 55 км от Донецка — считалась одним из крупнейших укреплённых районов противника на этом направлении. Здесь расположен крупный транзитный железнодорожный узел, через который шло снабжение украинских подразделений в Краматорско-Славянском направлении.

Момент, когда боец штурмового подразделения разворачивает знамя батальона у вокзала, попал на видео объективного контроля.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ | МАКС