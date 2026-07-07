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Жара в Уфе сдаётся без боя

Жара в Уфе сдаётся без боя

22:48, 07 июл 2026

Уфа выдыхает: аномальная жара отступает, и уже 8 июля дневная температура не поднимется выше +21°С.

По данным Росгидромета, несколько дней в городе будет пасмурно и дождливо. Ночью — до +14°С, ветер слабый, 3–4 м/с. Для города, где столбики термометров недавно зашкаливали, это почти освежающий контраст.

К выходным жара немного вернётся: в субботу, 11 июля, воздух прогреется до +25°С. Но тоже ненадолго, уже в воскресенье снова +22°С и дождь.

Гидрометцентр уточняет: до 11 июля среднесуточная температура по Башкирии всё равно будет превышать норму на 1–2 градуса. Так что лето окончательно не сдалось, просто взяло небольшой перерыв.

В целом июль и август обещают быть в пределах нормы. Аномалий не ждут.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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