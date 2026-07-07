Уфимка узнала, что мать купила её в роддоме за взятку

22:54, 07 июл 2026

Мария из Уфы 30 лет жила с женщиной, которая называлась её матерью. Потом выяснилось, что та просто заплатила акушерке, врачу и юристу и забрала чужого новорождённого домой.

Подозрения появились ещё при жизни отца. Незадолго до смерти он обмолвился, что Ольга - не биологическая мать. Мария поначалу не обратила на это внимания.

После смерти отца она всё-таки решила разобраться. Включила диктофон во время разговора с матерью и та призналась. По данным Базы, женщина рассказала, что заплатила троим сотрудникам роддома, чтобы оформить ребёнка и сохранить сделку в тайне.

Дальше Мария изучила медицинские документы. Оказалось, что ещё в 1993 году Ольге удалили матку и яичники. Родить в 1995-м она физически не могла.

Суд встал на сторону девушки. Женщину дважды вызывали на генетическую экспертизу, она не пришла ни разу. В итоге суд исключил Ольгу из свидетельства о рождении в графе «мать».

Найти документы о собственном рождении Марии не удалось. Медицинские учреждения сообщили, что бумаги за 1995 год уничтожены — истёк срок хранения.

В конце 2025 года Мария с адвокатом обратилась в Следственный комитет. Расследование пока не сдвинулось с места, но девушка намерена искать биологических родителей дальше.

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Автор: Семен Подгорный