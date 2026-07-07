МЧС Башкирии предупредило об опасности хранения бензина в канистрах

23:06, 07 июл 2026

Бензин в канистре сам по себе не загорится. Но если в доме начнётся пожар, именно она превратит его в катастрофу.

МЧС Башкирии напомнило жителям: канистра с топливом не является источником возгорания. Зато она резко увеличивает «пожарную нагрузку» — официальный термин для ситуации, когда огню есть чем заняться.

Специалисты ведомства объяснили: если пожар всё же вспыхнет, бензин ускорит распространение пламени и поможет огню перекинуться на соседние поверхности.

Конкретных норм хранения МЧС не уточнило. Судя по всему, ведомство рассчитывает, что жители сами догадаются не держать запасы топлива у батареи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI