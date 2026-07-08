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На Уфу 9 июля обрушится ливень с градом и сильным ветром

На Уфу 9 июля обрушится ливень с градом и сильным ветром

22:51, 08 июл 2026

Башгидромет предупреждает: в четверг над городом пройдут грозовые дожди с градом и порывистым ветром. Все это на фоне летней жары до +24°C.

Днём осадки составят 13,3 мм при влажности 88%. Это не летний дождик, а полноценный ливень. Ночью будет сухо и облачно, около +15°C, но с утра погода резко испортится. Ветер сменится с северо-восточного на северный и местами усилится до порывистого.

По данным Росгидромета, наиболее интенсивные осадки ожидаются локально, с градом. В какие районы города прилетит сильнее всего, синоптики не уточняют.

Остаток недели тоже не порадует: дожди продолжатся в пятницу и воскресенье, давление к выходным упадёт до 744 мм рт. ст. Единственная компенсация — в субботу воздух прогреется до +30°C и почти без осадков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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