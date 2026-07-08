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В Башкирии пьяных купальщиков штрафуют на 5 тысяч рублей, а «героев» топят насмерть

В Башкирии пьяных купальщиков штрафуют на 5 тысяч рублей, а «героев» топят насмерть

23:12, 08 июл 2026

В Башкирии ввели штраф до 5 000 рублей за купание в пьяном виде. Но главную опасность на воде создают не нарушители, а их трезвые товарищи.

По данным пресс-службы МЧС республики, купание в неположенном месте обходится в 3–4 тысячи рублей штрафа. Нырнул в воду пьяным — плати до 5 тысяч. Суммы небольшие, но начальник пресс-службы ведомства Андрей Зайцев говорит, что дело не в деньгах.

Зайцев предупреждает: каждое лето неподготовленные люди бросаются спасать тонущих и гибнут сами. Утопающий в панике не соображает, он хватает всё, что рядом, и тянет на дно. Счёт идёт на секунды.

Алгоритм на берегу простой: кричать, звонить на 112, бросить верёвку, палку или пластиковые бутылки в пакете. Встретить спасателей. Не прыгать в воду, если не уверен в своих силах.

Утонуть вместе с тем, кого спасаешь, — не героизм. Это вторая жертва вместо первой.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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