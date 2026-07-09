В Башкирии 10 июля резко изменится погода

22:49, 09 июл 2026

В пятницу, 10 июля, Башкирию ждёт серьёзная встряска: кратковременные дожди, грозы, очень сильные ливни и крупный град — всё это синоптики Башгидромета обещают в течение одного дня.

Ветер сначала подует с юго-востока, потом сменит направление на западное и временами разгуляется до шквального.Днём воздух прогреется до +25…+30°C.

В самой Уфе ночью будет около +17°C с небольшим дождём, днём столбик покажет до +27°C. По данным Росгидромета, давление немного подрастёт — до 752 мм рт. ст., влажность к утру упадет до 74%.

На выходных дожди не прекратятся, но поутихнут. Суббота преподнесёт сюрприз: влажность упадет до 9%. Днём до +29°C, небо расчистится.

Воскресенье снова принесёт облака и вероятный дождь при +29°C. Выше +30°C на выходных не поднимется — для прогулок вполне терпимо, если не считать непредсказуемых осадков.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru