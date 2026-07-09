Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 10 июля резко изменится погода

В Башкирии 10 июля резко изменится погода

22:49, 09 июл 2026

В пятницу, 10 июля, Башкирию ждёт серьёзная встряска: кратковременные дожди, грозы, очень сильные ливни и крупный град — всё это синоптики Башгидромета обещают в течение одного дня.

Ветер сначала подует с юго-востока, потом сменит направление на западное и временами разгуляется до шквального.Днём воздух прогреется до +25…+30°C.

В самой Уфе ночью будет около +17°C с небольшим дождём, днём столбик покажет до +27°C. По данным Росгидромета, давление немного подрастёт — до 752 мм рт. ст., влажность к утру упадет до 74%.

На выходных дожди не прекратятся, но поутихнут. Суббота преподнесёт сюрприз: влажность упадет до 9%. Днём до +29°C, небо расчистится.

Воскресенье снова принесёт облака и вероятный дождь при +29°C. Выше +30°C на выходных не поднимется — для прогулок вполне терпимо, если не считать непредсказуемых осадков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии за неделю потеплеет с +14 до +31 градуса
Общество в Башкирии
В Башкирии за неделю потеплеет с +14 до +31 градуса
В Уфу возвращается майская жара - до +29°C к выходным
Общество в Башкирии
В Уфу возвращается майская жара - до +29°C к выходным
В Башкирии до 1 июля сохранится дождливая погода с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирии до 1 июля сохранится дождливая погода с грозами
На Башкирию обрушатся сильные ливни
Общество в Башкирии
На Башкирию обрушатся сильные ливни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен