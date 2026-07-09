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В Башкирии простились с ветераном Чечни, погибшем в зоне СВО

В Башкирии простились с ветераном Чечни, погибшем в зоне СВО

22:53, 09 июл 2026

Евгений Аскаров прошёл Чечню рядовым, вернулся домой, двадцать лет проработал на заводе и в мае прошлого года добровольно подписал контракт с Минобороны.

В июне он погиб при выполнении боевого задания.

Аскарову было 45 лет. Уроженец Белорецка, он окончил местную школу №16, получил три рабочих специальности — сварщик, монтажник, каменщик. После срочной службы, где успел повоевать в Чечне, вернулся в родной город и устроился на Белорецкий металлургический комбинат.

По данным администрации Белорецкого района, родные описывают его как человека с непростой судьбой — но искреннего и общительного, с кругом верных друзей.

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27-летний доброволец из Башкирии погиб в зоне спецоперации

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии
Теги: спецоперация Погибшие на Украине Белорецкий район
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