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Путин наградил рабочих вертолётного завода в Башкирии

Путин наградил рабочих вертолётного завода в Башкирии

23:01, 09 июл 2026

Трое сотрудников Кумертауского авиационного производственного предприятия получили государственные награды.

Сборщик стеклопакетов и органического стекла Расим Букаев, слесарь-сборщик летательных аппаратов Андрей Бушин и мастер участка Алефтина Иванова стали кавалерами медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По данным «Башинформа», соответствующий указ Путин уже подписал.

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Путин наградил жителей Башкирии орденами

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Путин Владимир Владмирович награждение
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