Путин наградил рабочих вертолётного завода в Башкирии
23:01, 09 июл 2026
Трое сотрудников Кумертауского авиационного производственного предприятия получили государственные награды.
Сборщик стеклопакетов и органического стекла Расим Букаев, слесарь-сборщик летательных аппаратов Андрей Бушин и мастер участка Алефтина Иванова стали кавалерами медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
По данным «Башинформа», соответствующий указ Путин уже подписал.
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Автор: Семен Подгорный
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