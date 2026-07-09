Путин наградил рабочих вертолётного завода в Башкирии

23:01, 09 июл 2026

Трое сотрудников Кумертауского авиационного производственного предприятия получили государственные награды.

Сборщик стеклопакетов и органического стекла Расим Букаев, слесарь-сборщик летательных аппаратов Андрей Бушин и мастер участка Алефтина Иванова стали кавалерами медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По данным «Башинформа», соответствующий указ Путин уже подписал.

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Автор: Семен Подгорный