В Уфе начинается неделя дождей

22:32, 10 июл 2026

В эти выходные уфимцам дождь не даст расслабиться, а к пятнице погода окончательно испортится: синоптики обещают самый холодный и мокрый день всей недели.

По данным Росгидромета, суббота, 11 июля, начнётся с небольшого утреннего дождя. Днём до +28°C и преимущественно ясно.

Воскресенье, 12 июля, повторит схему: тепло до +28°C, но во второй половине дня небо затянет и пойдёт дождь. По прогнозам Башгидромета, в Башкирии местами возможны грозы с градом.

В начале недели дожди не прекратятся. Понедельник и вторник — переменная облачность, небольшие осадки, до +27°C. Во вторник, 14 июля, придёт южный ветер и принесёт затяжные дожди.

К середине недели температура начнёт ползти вниз. В среду и четверг — не выше +25°C, ветер усилится и сменится на северный, дожди участятся.

Финальный аккорд — пятница, 17 июля. Резкое падение атмосферного давления, сильные дожди и максимум всего +22°C. Семь дней с зонтиком и ни одного по-настоящему сухого.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru