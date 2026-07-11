Уфимцы забудут о жаре на всю следующую неделю

22:29, 11 июл 2026

Уфа уходит в затяжную прохладу. С воскресенья город накроют дожди, и до пятницы они не прекратятся.

По данным Башгидромета, уже 12 июля ночью воздух в Уфе опустится до +17°С, а днём прогреется лишь до +23°С. Для июля — почти осень.

Следующая неделя не обещает изменений. В понедельник, 13 июля, днём будет +24°С — и снова дождь. Вторник-четверг дадут +24°С…+26°С при той же картине: ночью +16°С…+17°С, осадки не прекратятся.

По северо-западу Башкирии отдельные районы не увидят даже +22°С, там синоптики прогнозируют грозы.

Небольшое улучшение придёт только в пятницу, 18 июля: до +24°С и ни капли дождя. Впрочем, к тому моменту уфимцы успеют разыскать зонты на антресолях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru