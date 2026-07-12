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В Уфу придет жара

В Уфу придет жара

22:42, 12 июл 2026

В воскресенье, 19 июля, Уфа прогреется до +27°C — настоящая жара вернётся в город после семи дней слякоти и прохлады.

Ближайшая неделя начнётся с дождей. В понедельник, 13 июля, в Башкирии пройдут грозы с порывистым ветром. По данным Росгидромета, ночью туман на дорогах снизит видимость до 500 метров. Это критически мало для безопасной езды. В Уфе вероятность осадков — больше 60%.

Во вторник и среду (14–15 июля) ночью +17°C, днём до +26°C. Вторник — снова с дождём, среда — уже без него.

К четвергу и пятнице немного похолодает: ночью +13…+16°C, днём +21°C. Без осадков и сильного ветра.

Выходные принесут сухую погоду и плавный разгон тепла — от +24°C в субботу до +27°C в воскресенье. Ветер практически стихнет: 1–3 м/с.

Семь дней терпения — и город снова в режиме пекла.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
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