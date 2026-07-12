Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Российских туроператоров обяжут честно предупреждать о рисках перед продажей путевок

Российских туроператоров обяжут честно предупреждать о рисках перед продажей путевок

22:47, 12 июл 2026

С сентября туристические агенты и операторы перестанут продавать туры «в общих чертах». Теперь они обязаны заранее рассказывать клиентам обо всём, что способно испортить отдых.

Новые правила вступают в силу в сентябре 2026 года. Раньше договор включал маршрут, отель, питание и всё. Теперь к этому добавят правила въезда, местные законы, обычаи и потенциальные опасности конкретной страны.

По словам завкафедрой туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Романа Гареева, агентов обяжут фиксировать все нюансы письменно, чтобы потом не было споров о том, кто кого предупреждал.

Требования распространяются на всех без исключения: крупных туроператоров, небольших агентов и субагентов.

Логика простая: если клиент подписал договор, где написано, что в стране действует сухой закон, — претензий к агенту не будет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Отрасль получает защиту от исков. Туристы — информацию, которую раньше гуглили сами.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Антифрод, запрет автосписаний и новые правила для мигрантов: какие законы заработают в России с 1 марта 2026 года
Человек и закон в Башкирии
Антифрод, запрет автосписаний и новые правила для мигрантов: какие законы заработают в России с 1 марта 2026 года
В Уфе продавцов питбайков обяжут инструктировать родителей перед покупкой
Человек и закон в Башкирии
В Уфе продавцов питбайков обяжут инструктировать родителей перед покупкой
Новые правила призыва в российскую армию начнут действовать с 1 апреля
Общество в Башкирии
Новые правила призыва в российскую армию начнут действовать с 1 апреля
В Башкирии телефонные номера отключат через три месяца
Общество в Башкирии
В Башкирии телефонные номера отключат через три месяца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен