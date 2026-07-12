Российских туроператоров обяжут честно предупреждать о рисках перед продажей путевок

22:47, 12 июл 2026

С сентября туристические агенты и операторы перестанут продавать туры «в общих чертах». Теперь они обязаны заранее рассказывать клиентам обо всём, что способно испортить отдых.

Новые правила вступают в силу в сентябре 2026 года. Раньше договор включал маршрут, отель, питание и всё. Теперь к этому добавят правила въезда, местные законы, обычаи и потенциальные опасности конкретной страны.

По словам завкафедрой туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова Романа Гареева, агентов обяжут фиксировать все нюансы письменно, чтобы потом не было споров о том, кто кого предупреждал.

Требования распространяются на всех без исключения: крупных туроператоров, небольших агентов и субагентов.

Логика простая: если клиент подписал договор, где написано, что в стране действует сухой закон, — претензий к агенту не будет.

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Отрасль получает защиту от исков. Туристы — информацию, которую раньше гуглили сами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru