К пятнице Уфу накроет дождями и +18°C, как в сентябре

22:11, 13 июл 2026

В конце этой недели Уфа провалится из июля в сентябрь. В пятницу, 17 июля, воздух прогреется лишь до +18°C и то если повезёт. Весь день обещает быть серым, дождливым и промозглым.

До этого момента погода тоже не порадует. Вторник и среда — дожди при +23–27°C. Четверг — уже +24°C с усилившимся западным ветром и затяжными осадками.

По данным Росгидромета, кульминация наступит в субботу, 18 июля: ночью столбик упадёт до +10°C. Но к обеду распогодится — выглянет солнце, осадков не будет.

Цена этого просвета

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— 6 м/с северного ветра и максимум +17°C. Примерно так в Уфе выглядит начало осени.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru