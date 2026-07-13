К пятнице Уфу накроет дождями и +18°C, как в сентябре
22:11, 13 июл 2026
В конце этой недели Уфа провалится из июля в сентябрь. В пятницу, 17 июля, воздух прогреется лишь до +18°C и то если повезёт. Весь день обещает быть серым, дождливым и промозглым.
До этого момента погода тоже не порадует. Вторник и среда — дожди при +23–27°C. Четверг — уже +24°C с усилившимся западным ветром и затяжными осадками.
По данным Росгидромета, кульминация наступит в субботу, 18 июля: ночью столбик упадёт до +10°C. Но к обеду распогодится — выглянет солнце, осадков не будет.
Цена этого просвета
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— 6 м/с северного ветра и максимум +17°C. Примерно так в Уфе выглядит начало осени.
Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru